Il tecnico del Sassuolo ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Juventus, affermando che la squadra ha avuto molte occasioni e meritava di più. Ha sottolineato che è importante continuare perché il cammino è ancora lungo. Le sue parole sono state rilasciate nel post partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Conceicao a DAZN: «»Abbiamo avuto tante possibilità, meritavamo di più». Le dichiarazioni del portoghese dopo Juve Sassuolo di stasera. Conceicao è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COSA È MANCATO – « Penso che è quello, abbiamo avuto l’opportunità di fare il secondo gol e meritavamo di più. Abbiamo avuto le possibilità ma non ci siamo riusciti, la partita si poteva chiudere molto prima » APPROCCIO – « Siamo entrati e hanno fatto subito l’1-1, poi diventa sempre più difficile quando si chiudono. Siamo comunque riusciti a creare occasioni ma non a sfruttarle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a DAZN: «Abbiamo avuto tante possibilità, meritavamo di più. Dobbiamo continuare perchè la strada è ancora lunga»

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