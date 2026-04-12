Oggi alle 16, diretta su Tvrs, si affrontano al "Giovanni Paolo II" il Matelica e la leader K Sport. Il match potrebbe decidere il campionato: se i pesaresi ospiti dovessero vincere e, al tempo stesso, la Fermana dovesse perdere a Montefano arriverebbe il verdetto finale con due turni di anticipo. Sarebbe il trionfo a lungo inseguito dal K Sport, già sfiorato lo scorso anno nel duello con la Maceratese. Sulla sua strada, però, la capolista trova un Matelica a caccia di punti salvezza. Sarà quindi una bella sfida. Sulla panchina dei biancorossi padroni di casa torna mister Giuseppe Santoni dopo aver scontato la squalifica. Un aspetto importante, questo, che dà fiducia all’ambiente e ai ragazzi che scenderanno in campo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il duello. Matelica all’attacco della capolista K Sport

Basket A2 femminile. La capolista vince a Trieste. All’ultimo il sorpasso del MatelicaTrieste 62 Matelica 63 FUTUROSA: Visintin, Maza 9, Briganti 2, Katshitshi 14, Divo, Miccoli 20, Srot 12, Mazzotti, Bazzara, Cressati, Ravalico 5.

A2 femminile. C’è l’ostacolo Umbertide per la capolista MatelicaNell’ottava giornata di ritorno la leader Halley Thunder gioca oggi contro l’Umbertide, inizio alle 18.