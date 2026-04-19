Juventus sconfitto il Bologna 2 a 0 allo Stadium | segnano David e Thuram

La Juventus ha battuto il Bologna 2-0 allo Stadium. Le reti sono state segnate da David e Thuram. David non aveva segnato dall'ultima trasferta di Parma. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha conquistato i tre punti senza particolari difficoltà.

La Juventus supera senza problemi il Bologna in casa. All'Allianz Stadium finisce 2 a 0 grazie alle reti di David - non segnava dalla trasferta di Parma - e di Thuram. La Vecchia Signora allunga così su Como e Roma e difende il quarto posto, utile per accedere alla prossima CHampions League. Alla prossima c'è il Milan di Max Allegri a San Siro. Prima dell'inizio del match il ricordo toccante di Alex Manninger, l'ex portiere bianconero morto travolto da un treno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, sconfitto il Bologna 2 a 0 allo Stadium: segnano David e Thuram Notizie correlate Juve Bologna 1-0 LIVE: fine primo tempo allo Stadium, decide fino ad ora il gol di Daviddi Andrea BargioneJuve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26... Leggi anche: Juventus-Bologna 2-0: David e Thuram firmano il successo che avvicina la Champions Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Bologna, Italiano: Differenza individuale forte con l'Aston Villa, ora testa alla Juve; Probabili formazioni Juventus-Bologna: le ultime su Yildiz. Boga, David, Orsolini e Bernardeschi: chi gioca titolare; La Juventus si gioca tutto in casa dell'Atalanta, ma i pericoli non mancano: dall'effetto Palladino al precedente da brividi in Coppa Italia. Juventus, zampata Champions: steso il Bologna, distanziate Como e RomaDavid e Thuram firmano il 2-0 con cui la Juventus batte il Bologna, mette pressione a Napoli e Milan e vola a +5 sul quinto posto in classifica. sportal.it Serie A: Bologna sconfitto allo Stadium, la Juventus vince 2-0. La classifica aggiornataLa Juventus supera il Bologna con un convincente 2-0 al termine di una gara ben gestita dai bianconeri, soprattutto nella ripresa. ilovepalermocalcio.com #Kalulu ha parlato così a DAZN dopo #JuveBologna Queste le dichiarazioni del difensore della #Juventus dopo il match dello Stadium L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook 16 - La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide in campionato (1N) e nel periodo quella bianconera è la squadra che ha fatto meglio in #SerieA : 16 punti, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra (a quota 13 Napoli e Lazio). Energia. #JuveBologna x.com