Juventus | quale futuro per Kalulu?

La Juventus sta esaminando le prospettive future di Pierre Kalulu, difensore francese che ha vestito la maglia bianconera dall’estate 2024, dopo essere stato riscattato dal Milan. Durante la stagione, Kalulu ha avuto un ruolo sempre più importante nel reparto difensivo, sotto la guida di Luciano Spalletti. La società sta valutando le opzioni per il suo inserimento nel progetto a lungo termine, considerando anche le eventuali strategie di mercato.

La Juventus sta valutando con attenzione il futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in prestito dal Milan nell’estate 2024 e poi riscattato, ha mostrato una crescita costante sotto la guida di Luciano Spalletti, diventando un elemento affidabile della retroguardia bianconera. Tuttavia, il suo attuale ingaggio (circa 2,5 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: quale futuro per Kalulu? IPOTESI CESSIONE PER KALULU Notizie correlate Leggi anche: Juventus: apprensione per il futuro di Kalulu Juventus, quale futuro per Giuntoli? Tra Premier, Ligue 1 e RomaGiuntoli, l’anno sabbatico è finito: Roma, Premier o Marsiglia nel futuro dell’ex Juve. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Zhegrova, il futuro che non arriva e la Juve che osserva e decide: il bivio mercato; Milik, dentro un calvario lungo quasi due anni; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Spinazzola, futuro da scrivere: sul tavolo rinnovo col Napoli, affondo della Juventus e suggestione Milan. Napoli, quale futuro per Spinazzola? Juventus e Milan alla finestraSpinazzola Milan Juventus - Futuro tutto da scrivere per Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993 in forza al Napoli, che potrebbe ... fantamaster.it Juventus, quale futuro per Spalletti e Vlahovic? L’annuncio di OttoliniDichiarazioni Ottolini Spalletti e Vlahovic - Giornata molto importante per la Juventus che ospita il Genoa tra le mura amiche ... fantamaster.it LA JUVENTUS SU SAMSON BAIDOO Il difensore classe 2004, milita attualmente nel Lens ed è visto come uno dei migliori difensori centrali dell’intero campionato È seguito dallo stesso agente di Thuram e Boga, per questo i bianconeri sperano di p - facebook.com facebook Curioso che a pagare sia stata solo la Juventus, no Le plusvalenze necessitano di due attori, ma alla fine ne è sempre perseguito solo uno. x.com