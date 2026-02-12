Juventus | apprensione per il futuro di Kalulu

Da ilprimatonazionale.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus è preoccupata per il futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in prestito dal Milan nell’estate 2025, potrebbe lasciare Torino. Il Manchester United si sarebbe fatto avanti, mettendo in difficoltà i bianconeri. La situazione resta in stand-by, e i tifosi aspettano notizie ufficiali.

La Juventus vive ore di grande apprensione per il futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese classe 2001, arrivato in prestito dal Milan nell’estate 2025 e con obbligo di riscatto condizionato (circa 20 milioni di euro se si raggiungono determinati obiettivi), è finito nel mirino del Manchester United. Secondo Tuttosport L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus apprensione per il futuro di kalulu

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: apprensione per il futuro di Kalulu

Approfondimenti su Juventus Kalulu

Juventus, l’effetto Kalulu: l’inamovibile di Spalletti vede il rinnovo e la Francia

La Juventus si prepara a sfidare l’Atalanta questa sera a Bergamo, con Pierre Kalulu che si conferma come uno dei punti fermi della squadra di Spalletti.

Inter in apprensione per Barella: stop muscolare, il mirino è sul big match con la Juventus

L’Inter rischia di perdere Nicolò Barella per il big match di domenica prossima a San Siro contro la Juventus.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Kalulu

Argomenti discussi: Yildiz tiene la Juve in apprensione: perché ha chiesto il cambio. E spuntano due sorprese…; Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle di Serina. Djimsiti e de Roon leader nell’impresa, gol e assist dalla panchina; Apprensione in casa Napoli per McTominay, salta anche la Roma? Le ultime sulle sue condizioni; Lazio, apprensione per le condizioni di Gila: cosa filtra sull’infortunio di ieri con la Juve.

juventus apprensione per ilProbabile formazione Juventus, Spalletti deve decidere l'attaccoJuventus e Lazio si affrontano all’Allianz Stadium in una sfida cruciale per la zona Europa, valida per la 24ª giornata di Serie A. I bianconeri cercano continuità dopo le ... tuttojuve.com

Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e KaluluScalata una vera e propria montagna rappresentata dal rinnovo di contrato di Kenan Yildiz, adesso la Juventus si guarda intorno per mettere in agenda. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.