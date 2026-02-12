Juventus | apprensione per il futuro di Kalulu

La Juventus è preoccupata per il futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in prestito dal Milan nell’estate 2025, potrebbe lasciare Torino. Il Manchester United si sarebbe fatto avanti, mettendo in difficoltà i bianconeri. La situazione resta in stand-by, e i tifosi aspettano notizie ufficiali.

Secondo Tuttosport L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: apprensione per il futuro di Kalulu Approfondimenti su Juventus Kalulu Juventus, l'effetto Kalulu: l'inamovibile di Spalletti vede il rinnovo e la Francia La Juventus si prepara a sfidare l'Atalanta questa sera a Bergamo, con Pierre Kalulu che si conferma come uno dei punti fermi della squadra di Spalletti. Inter in apprensione per Barella: stop muscolare, il mirino è sul big match con la Juventus L'Inter rischia di perdere Nicolò Barella per il big match di domenica prossima a San Siro contro la Juventus. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Kalulu Argomenti discussi: Yildiz tiene la Juve in apprensione: perché ha chiesto il cambio. E spuntano due sorprese…; Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle di Serina. Djimsiti e de Roon leader nell'impresa, gol e assist dalla panchina; Apprensione in casa Napoli per McTominay, salta anche la Roma? Le ultime sulle sue condizioni; Lazio, apprensione per le condizioni di Gila: cosa filtra sull'infortunio di ieri con la Juve. Probabile formazione Juventus, Spalletti deve decidere l'attaccoJuventus e Lazio si affrontano all'Allianz Stadium in una sfida cruciale per la zona Europa, valida per la 24ª giornata di Serie A. I bianconeri cercano continuità dopo le ... tuttojuve.com Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e KaluluScalata una vera e propria montagna rappresentata dal rinnovo di contrato di Kenan Yildiz, adesso la Juventus si guarda intorno per mettere in agenda. tuttomercatoweb.com Tifosi in apprensione per le condizioni di Yildiz, ne parla Spalletti "Ha dolore nel camminare. Difficile recuperarlo per giovedì, ma vediamo": questo il commento del tecnico della Juventus #Juventus #Yildiz #Spalletti - facebook.com facebook

