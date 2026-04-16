Juventus quale futuro per Giuntoli? Tra Premier Ligue 1 e Roma

Dopo quasi un anno di silenzio, il nome di Cristiano Giuntoli torna a comparire sulle prime pagine sportive europee. L’ex direttore sportivo della Juventus è al centro di voci di mercato che lo collegano a diverse squadre, tra cui un club di Premier League, uno di Ligue 1 e il club romano. Le prossime settimane potrebbero definire il suo futuro, ancora tutto da scrivere.

Giuntoli, l’anno sabbatico è finito: Roma, Premier o Marsiglia nel futuro dell’ex Juve. Dopo quasi un anno di silenzio, il nome di Cristiano Giuntoli torna a infiammare le scrivanie dei grandi club europei. L’ex architetto del Napoli scudettato e della Juventus, fermo dalla separazione con i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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