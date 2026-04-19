Juventus Prandelli Col Bologno la Juve ha un jolly
Cesare Prandelli ha commentato l’impegno della Juventus contro il Bologna, definendo la partita un “jolly” per i bianconeri. Ha aggiunto, inoltre, che il Como non intende rinunciare alla corsa e non mollerà. La sua analisi è stata pubblicata oggi su La Gazzetta dello Sport, evidenziando le sfide imminenti per entrambe le squadre in questa fase della stagione.
Prandelli avverte la Juventus: «Col Bologna è un jolly, ma il Como non mollerà». Cesare Prandelli, in una lucida analisi rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, ha messo in guardia la Juventus in vista del delicato impegno casalingo contro il Bologna. L’ex Commissario Tecnico della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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