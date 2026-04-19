Juventus Prandelli Col Bologno la Juve ha un jolly

Cesare Prandelli ha commentato l’impegno della Juventus contro il Bologna, definendo la partita un “jolly” per i bianconeri. Ha aggiunto, inoltre, che il Como non intende rinunciare alla corsa e non mollerà. La sua analisi è stata pubblicata oggi su La Gazzetta dello Sport, evidenziando le sfide imminenti per entrambe le squadre in questa fase della stagione.