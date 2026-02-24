Prandelli ha affermato che la Juventus può ottenere una vittoria contro il Gala, motivata dalla convinzione di una sfida alla portata dei bianconeri. La sua fiducia si basa sulla forma attuale della squadra e sulla determinazione del gruppo. Ha anche espresso scetticismo sulla qualificazione del Como in Champions, ritenendo più probabile il passaggio della Juventus. La partita tra Juventus e Gala si avvicina, creando aspettative tra i tifosi.

Prandelli: «Juve, col Gala impresa possibile. Scommetterei una pizza. Ma in Champions ci andrà il Como». Le dichiarazioni dell’ex tecnico. Cesare Prandelli vive questa vigilia con il distacco dell’osservatore esperto e il coinvolgimento del “doppio ex”. Nella sua carriera ha vestito il bianconero per sei anni e ha guidato il club di Istanbul nel 2014: nessuno meglio di lui conosce le trappole dell’Ali Sami Yen e l’orgoglio della Juventus. Della sfida di mercoledì ha parlato a La Gazzetta dello Sport: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata LA RIMONTA CONTRO IL GALATASARAY – « Il Galatasaray all’Ali Sami Yen è una squadra, fuori casa un’altra: c’è un abisso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Thuram a Prime: «Playoff obiettivo importante, ma la Juve in Champions deve andare avanti il più possibile»Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato a Prime la recente partita di Champions League contro il Benfica.

Terim sogna in grande: «Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala, ma con Spalletti è una Juve più energica. Yildiz? È una stella, può raggiungere Del Piero»Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia.