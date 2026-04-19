Juventus Pisa Under 17 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella venticinquesima giornata del campionato Under 17 202526, si sono affrontate le squadre Juventus e Pisa. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con dettagli sulla moviola, il tabellino e il risultato finale. La cronaca ha coperto gli eventi principali sul campo, offrendo un quadro completo di quanto accaduto durante l'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria a La Spezia, la Juventus Under 17 ospita il Pisa all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 17: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 17: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: QUOTE JUVE BOLOGNA – I bianconeri cercano continuità e tre punti per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Notizie correlate Juventus Pisa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Juventus Pisa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus Pisa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER16 vincente contro il #Pisa I voti ai protagonisti del match x.com La #JUVENTUS #UNDER16 batte pure il #Pisa in rimonta come la settimana precedente a Cesena Ecco i voti ai protagonisti del match: Repaci decisivo con le sue parate, Vidzivashets regala altri 3 punti I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENT - facebook.com facebook