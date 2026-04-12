Juventus Pisa Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nel campionato Under 16 della stagione 202526, si è disputata la partita tra le squadre Juventus e Pisa, valida per la venticinquesima giornata. La cronaca in tempo reale ha fornito dettagli su moviole, azioni salienti, risultati e tabellino. La partita ha visto momenti di pressione e occasioni da rete da entrambe le parti, con diverse fasi di gioco analizzate in dettaglio.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus Pisa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Juventus Sassuolo Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».