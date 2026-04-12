Juventus Pisa Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella venticinquesima giornata del campionato 202526, si è disputata la partita tra Juventus e Pisa Under 15. La cronaca si concentra sullo svolgimento dell'incontro, con dettagli relativi a moviole, tabellino e risultato finale. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui principali momenti e sulle decisioni arbitrali durante il match.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Spezia Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...