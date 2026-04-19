Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE | tre cambi per Grauso

Nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato Under 17, la Juventus e il Pisa si sono affrontate senza segnare gol, terminando con un pareggio a reti inviolate. Durante la partita, l’allenatore della Juventus ha effettuato tre sostituzioni, mentre entrambe le squadre hanno mostrato un buon ritmo in mezzo al campo. La cronaca ha evidenziato diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna ha portato alla rete.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria a La Spezia, la Juventus Under 17 ospita il Pisa all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 56? Tre cambi per Grauso: Santa Maria, Marchisio e Rigo in campo 55? OCCASIONE PER URBANO- Buon break di Erdozain che appoggia a Urbano, di sinistro cerca il palo più lontano ma non trova la porta 53? Przytarski, trattenuto fortemente, trova comunque lo spazio per girare di testa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE: tre cambi per Grauso Notizie correlate Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: assedio bianconero, Grauso prepara i cambiTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: due cambi per Grauso. Urbano e Rigo all’ingresso in campo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match x.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match - facebook.com facebook