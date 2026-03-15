Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | due cambi per Grauso Urbano e Rigo all’ingresso in campo

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 17, la squadra di Grauso ha effettuato due cambi con Urbano e Rigo in campo. La gara si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della Juventus. La ventiduesima giornata del campionato 202526 ha visto queste formazioni affrontarsi in un match che si è svolto con intensità e sostanziali novità di formazione.

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