Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE | assedio bianconero Grauso prepara i cambi

Segui la diretta della partita Juventus Under 17 contro Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio 1-1, con un continuo assedio dei bianconeri e Grauso pronto a effettuare i cambi. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca in tempo reale del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: 1-1 sintesi e moviola. 70? ASSEDIO JUVE- Ora fa fatica a ripartire la Carrarese, bianconeri asfissianti. Grauso intanto prepara un tris di cambi 65? RIGO CADE IN AREA- Ottima azione manovrata da Basile, Rigo riceve ma si incarta e cade: per l’arbitro è tutto nella norma, si prosegue 60? Ha alzato nuovamente i ritmi la Juventus, ora più reattiva 57? Doppio cambio per Grauso: Carfora e Basile in campo, escono Del Fabro e Banchio 54? PALO DI CORIGLIANO- sinistro splendido da calcio piazzato, talmente preciso da rimbalzare sul palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

