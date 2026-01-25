Segui la cronaca in tempo reale di Juve Napoli Primavera, partita valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio 0-0, con il primo tiro in porta di Pugno. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e risultati aggiornati per rimanere informato sull'andamento del match.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 0-0: sintesi e moviola. 11? Molto meglio i bianconeri nell’approccio alla partita, trame fluenti e veloci 8? CI PROVA GRELAUD- Ottima spinta del terzino, sterzata sul destro ma conclusione decisamente alta. Rimessa dal fondo per il Napoli 7? Primo pallone toccato dall’ex Barido, facile appoggio orizzontale 4? GIOCATA DI LEONE- Tunnel di tacco sulla destra dell’esterno, passaggio per Pugno che cerca la porta al volo ma il suo tiro risulta debole e centrale 2? Bel giro palla della squadra di Padoin, poi Vallana sbaglia la misura del lancio in avanti 1? Inizia la partita, primo possesso ai bianconeri Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE: primo tiro in porta di Pugno

Lecce Juve Primavera 0-0 LIVE: traversa di Pugno!Segui in tempo reale Lecce-Juve Primavera, partita valida per la 21ª giornata del campionato 202526.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: Huli tra i pali, in attacco c’è PugnoSegui in tempo reale la partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 202526.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: U20 | Juventus-Inter | Il tabellino; Primavera. Juventus-Napoli, i convocati di Rocco; Segui Juventus-Napoli: pronostici, migliori scommesse e quote; Juventus-Napoli, provaci ancora Hojlund: ha segnato la doppietta della vittoria sui bianconeri a dicembre.

Diretta Juventus Napoli Primavera/ Streaming video tv: per risalire (oggi 25 gennaio 2026)Diretta Juventus Napoli Primavera streaming video tv oggi, domenica 25 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live. ilsussidiario.net

Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro ... juventusnews24.com

È una domenica importante per le zone alte di classifica: l’Inter osserva interessata Juve-Napoli e Roma-Milan I nerazzurri sicuramente allungheranno in classifica su almeno due delle quattro rivali. Milan e Napoli devono vincere per non perdere altri pu - facebook.com facebook

Il cuore caldo e la testa fredda di Juventus-Napoli Fabio Quagliarella racconta la sfida su Sky Sport Insider #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli #Juventus #Napoli #Quagliarella x.com