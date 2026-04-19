Juventus obbiettivi partenopi | Lobotka e Anguissa

La Juventus sta valutando l'acquisto di due centrocampisti, Lobotka e Anguissa, per rinforzare il reparto. Nel frattempo, il Napoli ha come obiettivi proprio questi due giocatori. La possibile cessione di Koopmeiners, seguito da vari club europei di primo piano, potrebbe portare la Juventus a intervenire con due acquisti di livello. La strategia del mercato si sta delineando in queste settimane.

Gli obbiettivi napoletani: Lobotka e Anguissa. L’eventuale partenza di Koopmeiners, corteggiato da diversi top club europei, obbligherebbe la Juventus a un doppio intervento di alto profilo. In quest’ottica, restano caldissime le piste che portano a due fedelissimi di Spalletti ai tempi del Napoli: Stanislav Lobotka e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, obbiettivi partenopi: Lobotka e Anguissa Notizie correlate Leggi anche: Spalletti vuole Lobotka e Anguissa alla Juventus Leggi anche: Juventus, Palestra e Tonali obbiettivi primari per l’estate Approfondimenti e contenuti Si parla di: Calciomercato Juventus, Spalletti ha chiesto Lobotka: la posizione del Napoli. Calciomercato Juventus, tutte le idee: la dirigenza valuta diverse opzioni per la mediana tra parametri zero e obiettivi complessiCalciomercato Juventus, tutte le idee: la dirigenza valuta diverse opzioni per la mediana tra parametri zero e obiettivi complessi ... juventusnews24.com Lobotka, addio al Napoli più vicino: i partenopei seguono il sostitutoAccostato alla Juventus in chiave mercato, Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 della nazionale slovacca e del Napoli, potrebbe effettivamente lasciare il club partenopeo a fine ... tuttojuve.com