Juventus Palestra e Tonali obbiettivi primari per l’estate
La Juventus ha individuato i principali obiettivi di mercato per il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da un quotidiano nazionale, il club sta concentrando le proprie attenzioni su due giocatori specifici, considerati prioritarie per rafforzare il centrocampo. La strategia riguarda principalmente il rafforzamento della rosa tramite acquisti mirati, con l’obiettivo di migliorare le performance della squadra nella prossima stagione.
Juve, rivoluzione a centrocampo: nel mirino Palestra e Tonali. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la Juventus ha individuato i profili prioritari per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti figurano Marco Palestra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve»Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato...
Leggi anche: Ottimismo per Bastoni, Tonali recuperato, brilla Palestra: l'Italia che ha in mente Gattuso