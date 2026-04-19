Juventus obbiettivi giovani | Manu Koné e Assan Ouédraogo

La Juventus continua a cercare giovani talenti e ha messo nel mirino Manu Koné e Assan Ouédraogo. La società conferma la volontà di investire sui giovani, mantenendo un equilibrio tra giocatori già affermati e promesse emergenti. La strategia si concentra sulla costruzione di una rosa con elementi di esperienza e potenziale futuro, senza rivelare dettagli sui tempi o sulle modalità delle trattative.

Il focus sui giovani: Koné e Ouédraogo. La Juventus non perde di vista la linea verde, confermando una strategia che punta a bilanciare campioni affermati e talenti in rampa di lancio. Oltre al già citato interesse per il greco Mouzakitis, restano nei radar bianconeri i profili di 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, obbiettivi giovani: Manu Koné e Assan Ouédraogo Notizie correlate Roma, da Koné a Koné: se Manu va all'Inter, giallorossi su IsmaelDa Manu a Ismael, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già la prossima estate. Calciomercato Inter, Manu Koné allontana le voci nerazzurreIn un’intervista rilasciata ai francesi di Telefoot l’obiettivo di calciomercato – dichiarato nella scorsa sessione estiva, possibile nella prossima... Aggiornamenti e dibattiti Chivu sogna Manu Koné all'Inter: il francese è il preferito del tecnico nerazzurroIl nome di Manu Koné continua a tornare con insistenza nei pensieri dell’Inter e, soprattutto, in quelli di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, appena insediato sulla panchina interista, ha ... it.blastingnews.com Sissoko: Solo Vlahovic non basta, Osimhen o Kolo Muani per la Juve. E Manu KonéIl portale TuttoJuve.com ha intervistato l'ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko: Il Como è una squadra forte, giovane e di talento, con un ottimo allenatore che li fa giocare bene a calcio, ... tuttomercatoweb.com