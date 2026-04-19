Juventus obbiettivi giovani | Manu Koné e Assan Ouédraogo

Da ilprimatonazionale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus continua a cercare giovani talenti e ha messo nel mirino Manu Koné e Assan Ouédraogo. La società conferma la volontà di investire sui giovani, mantenendo un equilibrio tra giocatori già affermati e promesse emergenti. La strategia si concentra sulla costruzione di una rosa con elementi di esperienza e potenziale futuro, senza rivelare dettagli sui tempi o sulle modalità delle trattative.

Il focus sui giovani: Koné e Ouédraogo. La Juventus non perde di vista la linea verde, confermando una strategia che punta a bilanciare campioni affermati e talenti in rampa di lancio. Oltre al già citato interesse per il greco Mouzakitis, restano nei radar bianconeri i profili di 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Juventus, obbiettivi giovani: Manu Koné e Assan Ouédraogo

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