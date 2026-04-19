Juventus missione Atene | Chiellini incontra l’agente di Mouzakitis

La Juventus ha avviato una nuova fase di trattative nel calciomercato, con un incontro ad Atene tra Giorgio Chiellini e l'agente di Christos Mouzakitis. Il giovane attaccante greco è al centro delle discussioni del club, che valuta un possibile trasferimento. La sessione di mercato continua a essere molto attiva, con il club che monitora attentamente le opportunità per rinforzare la rosa.

Missione ad Atene: Chiellini incontra l’agente di Mouzakitis. Il calciomercato della Juventus torna ad infiammarsi con un nome che profuma di futuro e talento cristallino: Christos Mouzakitis. Il diciannovenne centrocampista dell’Olympiacos, reduce dalla vittoria del Golden Boy Web 2025 davanti a icone come Yamal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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