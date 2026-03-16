Juventus nel mirino il baby fenomeno Christos Mouzakitis

La Juventus ha messo gli occhi su Christos Mouzakitis, giovane talento greco nato nel 2006 e attualmente in forza all’Olympiacos. Il club italiano sta monitorando da vicino le sue prestazioni e si sta preparando a eventuali trattative future. Mouzakitis si sta facendo notare per le sue qualità tecniche e il suo potenziale nel calcio giovanile.

La Juventus guarda in grecia e segue il baby fenomeno Christos Mouzakitis, prodigio greco classse 2006 dell’Olympiacos. A riportarlo è il giornalista sportivo Mirko di Natale. “La #Juve sta continuando a tenere d’occhio Konstantinos #Tzolakis e Christos #Mouzakitis dell’#Olympiacos.” Mouzakitis nuovo obbiettivo per il centrocampo Mouzakitis (nato il 25 dicembre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, nel mirino il baby fenomeno Christos Mouzakitis Articoli correlati Doppio colpo baby per il Milan: i giovani talenti spagnoli nel mirinoIl mercato rossonero prosegue con una strategia orientata al lungo periodo, mirata a elevare la qualità tecnica della rosa senza rinunciare a... Anziano nel mirino di una baby gang, esposto in Procura. L'avv. Arena: "Ridiamo dignità a Tonino"Dietro le immagini virali, però, c’è una storia più complessa fatta di marginalità sociale, possibili problemi sanitari e di sicurezza per lui e per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Christos Mouzakitis Juventus, Comolli mette nel mirino il gioiellino Diomande: il Lipsia chiede 80 milioniLa Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul fronte dei giovani talenti, confermando una strategia ormai ben definita che guarda al futuro senza perdere di vista il presente. In questi ... it.blastingnews.com Il Napoli monitora Mouzakitis, ma l'Olympiacos chiede tantissimo per lui e TzolakisIl Napoli ed altre big di Serie A guardano in casa Olympiacos per la prossima stagione. Nella squadra greca giocano due talenti che sono arrivati in Nazionale Maggiore e che stanno facendo molto bene, ... msn.com