Juventus-Genoa in streaming gratis e TV | dove vedere la sfida dello Stadium

Lunedì alle 18:00, allo Juventus Stadium, si tiene la partita tra Juventus e Genoa. L’evento si può seguire in streaming gratuito o in diretta televisiva. La sfida si disputa nel giorno dell’Angelo, con le luci che si accendono sul campo per un incontro che attirerà l’attenzione dei tifosi di entrambe le squadre. La partita rappresenta un momento importante del campionato italiano di calcio.

Il lunedì dell’Angelo non smette di regalarci emozioni forti. Mentre il sole cala e l’aria si fa più fresca, alle ore 18:00 i riflettori si accendono sullo Juventus Stadium per un incrocio che, per noi tifosi della Roma, ha un sapore decisamente particolare. Da una parte la “Vecchia Signora”, nostra rivale storica nella corsa alle posizioni di vertice; dall’altra il Genoa guidato in panchina da quel Daniele De Rossi che non smetteremo mai di chiamare “Capitano”. Seguire come il DDR allenatore proverà a imbrigliare i bianconeri è un obbligo morale, oltre che un piacere per chi ama il calcio tattico. Come seguire Juventus-Genoa in streaming gratis e legale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa sfida tra Juventus e Genoa sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come ... calciomercato.com

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