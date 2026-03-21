Juventus-Sassuolo in streaming gratis e TV | dove vedere il match dello Stadium

Da sololaroma.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Sassuolo si gioca allo stadio e sarà visibile in streaming gratuito e in diretta TV. La sfida conclude il turno di campionato di sabato e coinvolge le due squadre che si contendono posizioni importanti in classifica. Durante l'incontro, i tifosi potranno seguire l'andamento del match e le azioni principali in tempo reale.

Mentre noi facciamo i conti con le fatiche europee e prepariamo il terreno per le prossime battaglie della nostra Roma, il sabato di Serie A si chiude con una sfida che promette di dire molto sulla corsa ai piani alti. Sabato 21 marzo, alle ore 20:45, i riflettori si accendono sull’Allianz Stadium per Juventus-Sassuolo, un match che negli ultimi anni non è mai stato banale. Da osservatori interessati alle dinamiche della classifica, sappiamo bene che ogni passo falso delle “grandi” può essere un’opportunità, e i neroverdi hanno già dimostrato in passato di saper fare lo sgambetto alla Vecchia Signora. Come seguire Juventus-Sassuolo in streaming gratis e legale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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