juventus locatelli rinnovo un sogno ma ora battiamo il bologna

Alla vigilia della partita contro il Bologna, il centrocampista della Juventus, che ha recentemente firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, si è presentato in conferenza stampa indossando i gradi di capitano. Ha dichiarato che il rinnovo rappresenta un sogno e ha invitato la squadra a concentrarsi sulla sfida imminente. La squadra si prepara a questa partita con l’obiettivo di ottenere i tre punti.

Locatelli, il capitano del futuro: «Rinnovare è un sogno, ora battiamo il Bologna». Alla vigilia della sfida cruciale contro il Bologna, Manuel Locatelli si è presentato in conferenza stampa con i gradi di capitano e la gioia per il rinnovo di contratto fino al 2028 appena ufficializzato. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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