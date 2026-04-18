Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna | Rinnovo? Per me è un sogno enorme e sono felicissimo Futuro? Vogliamo tornare a vincere Poi il ricordo di Manninger
Il centrocampista della Juventus ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna, esprimendo grande entusiasmo per il rinnovo del contratto, che ha definito un sogno. Ha inoltre menzionato l’obiettivo di tornare a vincere con la squadra e ha ricordato un ex portiere della società, condividendo un ricordo personale. La conferenza ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse le sue parole.
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