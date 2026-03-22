Nella partita di sabato 21 marzo, la Juventus affronta il Sassuolo e conclude il primo tempo in vantaggio. Durante il secondo tempo, i bianconeri conquistano un rigore, che viene poi sbagliato. Il risultato finale è un pareggio, con la Juventus che non riesce a ottenere la vittoria. La partita si conclude con un punteggio di parità tra le due squadre.

Nella partita di sabato 21 marzo, la Juventus riesce a portare a casa solo il pari contro il Sassuolo di Fabio Grosso. La partita finisce 1-1, risultato amaro per la corsa Champions. Manuel Locatelli, protagonista di un ottimo primo tempo, crolla con il rigore sbagliato al minuto numero 86, rigore che avrebbe sancito la vittoria bianconera. Il primo tempo del numero cinque: tra giocate decisive e spirito di squadra. Nei primi 45 minuti di gioco Manuel Locatelli ha confermato di essere il cuore pulsante della manovra di Luciano Spalletti. Al 3? minuto, il capitano bianconero è stato l’uomo più pericoloso. Su uno schema da corner, si è liberato perfettamente per il colpo di testa, ma Muric ha compiuto un miracolo riflesso togliendo la palla dall’angolino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Sassuolo, Locatelli dal sogno al dramma: buon primo tempo ma il rigore sbagliato nega la vittoria bianconera

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