Juventus | Joao Mario incomprensioni tattiche

João Mário, arrivato alla Juventus la scorsa estate con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva, lascerà probabilmente il club entro la prossima stagione. Il suo breve periodo in bianconero, di circa nove mesi, è stato segnato da incomprensioni tattiche che hanno limitato il suo impatto in campo. La decisione di separarsi sembra ormai certa, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla cessione.

L’esperienza di João Mário alla Juventus è durata davvero poco. Arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, il terzino destro portoghese lascerà quasi certamente Torino già nella prossima estate dopo soli nove mesi in bianconero. L’operazione, fortemente voluta dalla precedente dirigenza, non ha mai convinto Luciano Spalletti. Il tecnico ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Joao Mario and Tudor ALREADY at Odds with Juve!

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