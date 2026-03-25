Juventus | via d’uscita ideale per Joao Mario

La Juventus ha trovato una soluzione per João Mário, il terzino portoghese arrivato nell’estate 2025 dal Porto. Dopo aver disputato solo due partite da titolare in Serie A con Tudor e Spalletti, il giocatore si trasferirà a titolo definitivo al Bologna. La trattativa è in fase avanzata e il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato a breve.

La Juventus ha trovato la via d’uscita ideale per João Mário: il terzino portoghese, arrivato nell’estate 2025 dal Porto con grandi aspettative ma mai riuscito a imporsi (solo due presenze da titolare in Serie A tra Tudor e Spalletti), sta per passare a titolo definitivo al Bologna. Secondo le ultime L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: via d’uscita ideale per Joao Mario Articoli correlati Juventus, Joao Mario ai salutiJoao Mario è già ai titoli di coda L’avventura di Joao Mario alla Juventus potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda dopo soli 6 mesi dal suo... Leggi anche: Juventus scatenata: Joao Mario-Holm in chiusura Presentazione di João Màrio Tutto quello che riguarda Joao Mario Argomenti discussi: DIRETTA | Roma Bologna (risultato finale 3-4): la decide Cambiaghi! (19 marzo 2026). Joao Mario può restare al Bologna: la Juve punta ad incassare 10 milioniJoao Mario, terzino destro classe 2000 della Juventus, ha trovato continuità di impiego al Bologna, club nel quale milita in prestito. Il club felsineo, come riportato ... tuttojuve.com Joao Mario a titolo definitivo al Bologna? La cifra che accontenta la JuventusIl terzino ha convinto il Bologna, che studia l'operazione per acquistarlo a titolo definitivo dalla Juventus, dove il portoghese non fa parte del progetto ... msn.com