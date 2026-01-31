Juventus Joao Mario ai saluti

La Juventus si prepara a salutare Joao Mario. Dopo appena sei mesi, l’ex Inter sembra ormai arrivato al capolinea della sua esperienza bianconera. Le voci di un addio si fanno sempre più insistenti, e tutto lascia pensare che il suo ritorno altrove sia ormai questione di giorni.

Joao Mario è già ai titoli di coda L’avventura di Joao Mario alla Juventus potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda dopo soli 6 mesi dal suo arrivo. La Juventus avrebbe intavolato uno scambio con l’esterno del Bologna Emil Holm Lo scambio con Holm potrebbe fare felice non solo la Juventus, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Joao Mario ai saluti Approfondimenti su Juventus JoaoMario Juventus, Theo Hernandez in arrivo e Joao Mario ai saluti La Juventus si trova in una fase di rinnovamento, con il possibile addio di Joao Mario e il ritorno di Theo Hernandez in Italia. Juve, poco spazio e futuro in bilico: Joao Mario già ai saluti? Joao Mario, acquistato dalla Juventus la scorsa estate, ha avuto poche occasioni di scendere in campo quest’anno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Joao Mario Assist #shorts Ultime notizie su Juventus JoaoMario Argomenti discussi: Holm alla Juve, Joao Mario al Bologna: trattativa in corso per lo scambio; Holm nel mirino della Juventus: Joao Mario al Bologna? Possibile scambio; Da Holm alla Juve a Mateta al Milan: le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/01); Juventus, quattro squadre sulle tracce di Joao Mario: come può sbloccarsi la pista Norton-Cuffy. Holm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il BolognaHolm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il Bologna La Juventus preme sull’acceleratore per chiudere una doppia o ... juventusnews24.com Juve, svolta a destra: scambio in Serie A con Joao MarioProprio il portoghese potrebbe consentire alla Juventus di mettere le mani su un altro laterale. Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, Comolli e soci sono in trattativa col Bologna per uno ... calciomercato.it Juventus, Joao Mario riflette sul Bologna: Holm può arrivare a prescindere dal portoghese facebook Trattativa in fase avanzata tra Bologna e Juventus Lo scambio Holm-Joao Mario si dovrebbe fare Vi convince come operazione x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.