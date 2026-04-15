Juventus Comolli Voglio fare un mercato estivo ambizioso
Dopo la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo, il direttore sportivo ha dichiarato l’intenzione di realizzare un mercato estivo ambizioso per la Juventus. Ha anche parlato dei rinnovi contrattuali, sottolineando l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva. La squadra si prepara così alla prossima stagione, con l’intento di rafforzarsi e mantenere alte le aspettative. La campagna di rafforzamento è al centro delle discussioni per il futuro del club.
Comolli promette una Juventus “reale”: mercato ambizioso e il punto sui rinnovi. La vittoria contro l’Atalanta a Bergamo ha dato nuova linfa alle ambizioni della Juventus, ma è fuori dal campo che si gioca la partita più importante per il futuro. Damien Comolli, Amministratore Delegato bianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
JUVE, COMOLLI PROMETTE: MERCATO AMBIZIOSO ANCHE SENZA CHAMPIONS
Juve, parla Comolli: “Con Spalletti pensiamo a lungo termine. Mercato? Sarà ambizioso”Torino, 14 aprile 2026 – La Juventus guarda al futuro e prova a farlo con gli occhi della continuità.
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Juve, Spalletti col rinnovo ha incastrato Comolli: il piano di mercato, cinque acquisti e una conferma topJuventus, Luciano Spalletti ha definito la linea da seguire in vista del calciomercato estivo: cinque innesti più un rinnovo le richieste fatte a Damien Comolli. sport.virgilio.it
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