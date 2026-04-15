Juventus Comolli Voglio fare un mercato estivo ambizioso

Dopo la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo, il direttore sportivo ha dichiarato l’intenzione di realizzare un mercato estivo ambizioso per la Juventus. Ha anche parlato dei rinnovi contrattuali, sottolineando l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva. La squadra si prepara così alla prossima stagione, con l’intento di rafforzarsi e mantenere alte le aspettative. La campagna di rafforzamento è al centro delle discussioni per il futuro del club.