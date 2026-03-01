Juventus le richieste di Spalletti per il mercato estivo

L’allenatore di una squadra di calcio ha presentato alcune richieste per il mercato estivo. La Juventus, squadra di calcio, si concentra sull’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La società sta valutando i trasferimenti e le operazioni di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le decisioni sono ancora in fase di discussione e pianificazione.

Le richieste di Spalletti per la nuova Juventus La Juventus guarda già all’estate 2026 con un unico imperativo: centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Senza il quarto posto (o alternative come aumento di capitale o cessioni pesanti), il mercato dei sogni rischia di rimanere tale. L’obiettivo immediato è scrollarsi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le richieste di Spalletti per il mercato estivo Juventus: verso il mercato estivoIl tonfo contro il Galatasaray nei playoff di Champions League ha accelerato i piani bianconeri: la dirigenza Juventus, guidata dall’AD Damien... Spalletti Juve, pronto il rinnovo al 2028: Lucio non ha fretta e vuole garanzie sul mercato. Non solo Yildiz, le 3 richiestePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... SPALLETTI RESTA ALLA JUVENTUS LE TRE RICHIESTE SHOCK PER IL RINNOVO Approfondimenti e contenuti su Juventus Temi più discussi: Caso Kalulu, Gravina gela la Juventus: respinta la richiesta di grazia sportiva; La Figc respinge la richiesta di grazia della Juventus per Kalulu; Juventus, Gravina respinge la richiesta di grazia per la squalifica di Kalulu: ecco cosa è successo; Juventus, respinta la richiesta di grazia per Kalulu: Gravina dice no. Juventus, ma il rinnovo di Vlahovic è ancora possibile? Dipende da due fattoriMa il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è ancora possibile? Il centravanti è ancora fuori per infortunio e tutto tace sul fronte. tuttomercatoweb.com Da Torino: Spalletti-Juventus: il rinnovo si avvicina, le richieste del misterLa Juventus vuole blindare Luciano Spalletti in vista delle prossime stagione. Il nodo non è legato al fattore economico. areanapoli.it Anche se squalificato, capitan Locatelli viaggerà a Roma con la squadra #Juventus - facebook.com facebook Marco Tardelli, Juventus #Juventus #Juve x.com