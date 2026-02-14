Juventus i convocati per l’Inter | tegola Thuram per Spalletti! La decisione finale sul francese e la lista ufficiale

La Juventus ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro l’Inter, ma la presenza di Thuram resta in dubbio a causa di un infortunio. Spalletti ha deciso di non portarlo in panchina, lasciando i tifosi in ansia. La lista ufficiale include anche alcune sorprese tra i titolari e le riserve. La squadra si prepara alla sfida senza il francese, che si sta ancora riprendendo da un problema muscolare.

Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Inter, Lautaro Martinez cuore nerazzurro: «Orgoglioso di essere il capitano di questo Club, per me rappresenta tantissimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, i convocati per l’Inter: tegola Thuram per Spalletti! La decisione finale sul francese e la lista ufficiale Convocati Juve per l’Inter: la decisione di Spalletti su Thuram. McKennie e Conceicao regolarmente in lista. L’elenco ufficiale per il Derby d’Italia La Juventus ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro l’Inter, dopo che Spalletti ha deciso di non portare Thuram in campo a causa di una contusione rimediata durante l’allenamento di ieri. Convocati Juve per la Cremonese: torna Kelly, la decisione su Conceicao. La lista ufficiale di Spalletti Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita contro la Cremonese, annunciata da Spalletti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Serie A | I convocati per Juventus-Lazio; Juventus, i convocati per la Lazio: Yildiz recuperato, presenti Kelly e Conceiçao; Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione; Juve, i convocati per la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: prima chiamata per Boga e Holm. Juventus-Inter, allarme Thuram: edema osseo e dubbio convocazione per il Derby d’ItaliaJuventus-Inter, allarme Thuram: edema osseo e dubbio convocazione per il Derby d’Italia Scatta l’allarme in casa Juventus alla vigilia del Derby d’Italia ... tuttojuve.com Juventus arrivata a Parma. I convocati: out solo Vlahovic, Rugani e Milik. Domani Spalletti farà alcuni cambi21:24 - CAMBI DI FORMAZIONE - La Juventus è a Parma dove domani affronterà i gialloblù al Tardini. Spalletti per questo match si affiderà al 4-2-3-1 e rispetto alla ... tuttojuve.com Ecco i convocati di Spalletti per la sfida Juventus-Lazio in programma all'Allianz Stadium nel posticipo domenicale del turno 24 di A. #SSLazio #AvantiLazio #ForzaLazio #JuventusLazio #SerieA #lazionews facebook #Juventus - #Kelly e #Conceicao recuperano e figurano nella lista dei convocati di #Spalletti #JuveLazio @calciomercatoit x.com