Juventus Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18, Juventus e Napoli si affrontano all’Allianz Stadium di Torino nella 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire la partita in streaming e in diretta TV, con dettagli sulle probabili formazioni e modalità di visione.

Juventus Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18 Juventus e Napoli scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

Juventus Napoli LIVE Partita Serie A con i tifosi napoletani a Torino

