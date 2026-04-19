Questa sera alle 20.45 si gioca la partita tra Juventus e Bologna. La sfida è importante per la squadra di casa, con obiettivi legati alla qualificazione in Champions League. La partita può essere seguita in diretta su Sky e DAZN, oppure in chiaro su alcuni canali disponibili in modo gratuito. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di streaming per gli spettatori che preferiscono seguire l’incontro online.

di Edoardo D'Amato Questa sera c’è Juventus-Bologna, partita fondamentale in chiave Champions per i bianconeri. Si tratta del posticipo della domenica sera della 33° giornata di Serie A, di scena all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Dove vedere la partita? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come seguire il match in tv e in streaming. Vedremo anche quali sono le ultimissime Juve live in vista del match serale. Segui Juve-Bologna live sulle pagine di Juventus News 24. Juventus-Bologna stasera: dove vederla?. Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Atalanta-Juventus. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI ), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus-Bologna stasera ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

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