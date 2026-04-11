Stasera si disputa la partita tra Atalanta e Juventus, una sfida importante per la corsa alla qualificazione in Champions League della squadra bianconera. La trasmissione dell'incontro può avvenire su Sky, DAZN o in chiaro, a seconda dell'offerta disponibile. I tifosi possono seguire l'evento sia tramite televisione sia attraverso lo streaming online, consultando le rispettive piattaforme di appartenenza.

di Edoardo D'Amato Questa sera c’è Atalanta-Juventus, gara assolutamente fondamentale per la rincorsa Champions dei bianconeri. Si tratta del posticipo del sabato sera della 32° giornata di Serie A, di scena alla New Balance Arena di Bergamo alle ore 20.45. Dove vedere la partita? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come seguire il match in tv e in streaming. Vedremo anche quali sono le ultimissime Juve live in vista della ostica trasferta. Segui Atalanta-Juve live sulle pagine di Juventus News 24. Atalanta-Juventus stasera: dove vederla?. Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Atalanta-Juventus. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI ), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stasera Atalanta-Juventus: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

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