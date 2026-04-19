Juventus-Bologna rossoblù appannati e mai pericolosi | ko a Torino

Nel match di Torino, la Juventus ha battuto il Bologna senza grandi difficoltà. I rossoblù si sono mostrati poco pericolosi, evidenziando le difficoltà legate alle scorie europee e alle vulnerabilità già conosciute. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, mentre gli ospiti non sono riusciti a creare occasioni significative per mettere in discussione il risultato.

Bologna, 19 aprile 2026 – Le scorie europee e le solite fragilità non aiutano il Bologna a ritrovare il sorriso. I rossoblù perdono a Torino contro la Juventus, dopo una partita dominata di fatto dai bianconeri già in vantaggio dopo appena novanta secondi con David e poi capaci di raddoppiare nel secondo tempo con Thuram. Italiano cambia sette undicesimi rispetto alla gara di Birmingham contro l’Aston Villa, con il debutto dal primo minuto di Helland in difesa e il duo Cambiaghi-Orsolini ad agitare sulle fasce. Prima del fischio iniziale, c’è anche spazio per il toccante ricordo di Alex Manninger, che a lungo ha vestito la maglia bianconera vincendo anche lo scudetto da vice Buffon nel 2011-2012 ma che nel 2003-2004 è stato anche in rossoblù come secondo di Pagliuca.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Bologna, rossoblù appannati e mai pericolosi: ko a Torino BOLOGNA-JUVENTUS 0-1: LA REAZIONE DEI TIFOSI ROSSOBLÙ - “ANDIAMO A VINCERE LA SUPERCOPPA” Notizie correlate Juve Bologna 2-0 LIVE: bianconeri a caccia del gol del 3-0, rossoblù pericolosi con Morodi Andrea BargioneJuve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26... Torino-Bologna 1-2, rossoblù corsari con un super CastroTorino, 15 febbraio 2026 – Il Bologna torna alla vittoria in campionato, Torino ko. Panoramica sull’argomento Juventus-Bologna, il risultato in diretta LIVELa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it Juventus-Bologna 2-0: video, gol e highlightsLa Juve non sbaglia e batte 2-0 il Bologna: la Champions è sempre più vicina. Sblocca dopo 89 secondi il colpo di testa di David, poi nella ripresa entra Thuram e - sempre di testa - infila il gol del ... sport.sky.it