Torino-Bologna 1-2 rossoblù corsari con un super Castro

Il Bologna ha vinto 2-1 contro il Torino, a causa di un gol di Castro che ha deciso la partita. La squadra rossoblù ha dominato il match e ha segnato anche grazie a un’autorete di Vlasic. Poco dopo, il Torino aveva riaperto i giochi con un gol di Vlasic stesso, ma Castro ha risposto con un tiro preciso che ha portato i tre punti ai suoi. Durante la partita, Castro ha dimostrato grande abilità con un gol spettacolare che ha lasciato il pubblico senza parole.

Torino, 15 febbraio 2026 – Il Bologna torna alla vittoria in campionato, Torino ko. Rossoblù padroni del campo e avanti grazie all’autorete di Vlasic, lo stesso numero 10 granata pareggia i conti poco dopo ma è Castro a regalare i tre punti ai suoi con un super gol. Primo tempo senza reti. Baroni esclude Casadei, gioca Gineitis in mediana con Prati e Vlasic, davanti tocca ad Adams al fianco di Simeone. Italiano preferisce Bernardeschi ad Orsolini, sull’altra corsia tocca a Rowe mentre in attacco c’è sempre Castro. Al quarto d’ora la prima chance per il Torino: stacco di testa di Maripan su corner di Gineitis, decisivo Miranda che si oppone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torino-Bologna 1-2, rossoblù corsari con un super Castro Bologna-Parma 2-1, Castro regala i quarti ai rossoblù Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro: colpo rossoblu Santiago Castro ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Bologna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, Torino-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Torino-Bologna | Serie A 2025/26; Torino-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Primavera, Bologna-Torino 1-1. Torino – Bologna 1-2 cronaca e highlights: Castro rompe la maledizione rossoblù! – VIDEOTorino - Bologna cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfidadi Serie A ... generationsport.it LIVE Torino-Bologna 1-2: la cronaca in direttaTorino-Bologna, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Le scelte ufficiali di Baroni e Italiano per Torino-Bologna. La decisione su Orsolini facebook . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna x.com