Juventus-Bologna LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si gioca Juventus-Bologna, partita valida per la Serie A. Sono attese le formazioni ufficiali e i giocatori in campo. La cronaca della partita sarà aggiornata minuto per minuto, con il risultato in tempo reale disponibile durante l'incontro. La partita si svolge in un contesto di campionato italiano, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

La diretta live di Juventus-Bologna B di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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