Aston Villa-Bologna LIVE risultato in diretta della partita di Europa League | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si svolge la partita di Europa League tra Aston Villa e Bologna. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La cronaca aggiornata minuto per minuto permette di seguire in tempo reale il risultato e gli eventi che si susseguono sul campo. La sfida si svolge in un clima di attesa tra i tifosi delle due squadre.

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