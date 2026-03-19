Roma-Bologna LIVE risultato in diretta della partita di Europa League | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 scendono in campo le formazioni ufficiali di Roma e Bologna nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La cronaca sarà aggiornata minuto per minuto, con il risultato in tempo reale. La partita si svolge allo stadio della capitale e vede i due club affrontarsi in un match decisivo. La diretta seguirà l’andamento del match fino al suo termine.
La diretta live di Roma-Bologna di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno degli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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