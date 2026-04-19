Domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputerà la sfida tra Juventus e Bologna. La squadra torinese, dopo aver conquistato il quarto posto grazie a una vittoria sulla squadra atalantina, si prepara ad affrontare il Bologna in un match che potrebbe influenzare le posizioni in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse, mentre si aspetta di scoprire se Jeremie Boga riuscirà a ripetersi nel nuovo confronto.

La Juventus si è appena ripresa il quarto posto vincendo una gara importantissima sul campo dell’Atalanta, e ora ospita il Bologna per alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La Vecchia Signora arriva da ben 4 vittorie e 2 pareggi, nei quali ha messo in mostra una grande solidità difensiva, come dimostrano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Bologna (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Jeremie Boga può colpire ancora

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