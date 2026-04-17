Juventus-Bologna domenica 19 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Negli ultimi confronti spesso è uscito il pari

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:45 si affrontano Juventus e Bologna in una partita valida per il campionato di calcio. La Juventus, dopo aver conquistato una vittoria importante contro l’Atalanta, si trova al quarto posto in classifica. Negli ultimi incontri tra queste due squadre, spesso è stato registrato un pareggio. La sfida si svolge nello stadio di casa dei bianconeri, con le due formazioni pronte a scendere in campo.

La Juventus si è appena ripresa il quarto posto vincendo una gara importantissima sul campo dell’Atalanta, e ora ospita il Bologna per alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La Vecchia Signora arriva da ben 4 vittorie e 2 pareggi, nei quali ha messo in mostra una grande solidità difensiva, come dimostrano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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