Nella partita tra Juventus e Bologna, il tecnico Spalletti ha deciso di schierare David dall’inizio, lasciando Yildiz in panchina. La sfida si svolge all’Allianz Stadium, con la Juventus che si gioca una possibilità importante per qualificarsi alla prossima fase di Champions League. La gara rappresenta un momento cruciale per le sorti della stagione europea della squadra.

Il destino della Champions League passa per l’ Allianz Stadium, dove la Juventus di Luciano Spalletti ha tra le mani il match point per blindare l’Europa che conta. Il pareggio tra Roma e Atalanta ha apparecchiato la tavola: con un successo contro il Bologna, i bianconeri volerebbero a +5 sulle inseguitrici, mettendo una seria ipoteca sul quarto posto e accorciando a sole tre lunghezze il distacco dal duo di testa Napoli-Milan. Le scelte dell’ultima ora a Torino confermano la linea della prudenza: Kenan Yildiz non sarà della partita dal primo minuto. L’infiammazione al ginocchio ha suggerito a Spalletti di non rischiare il talento turco, preservandolo per il prossimo scontro diretto contro il Milan.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Bologna, scacco alla Champions: Spalletti lancia David, Yildiz in panca

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