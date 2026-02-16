Inter Juve il retroscena di Lautaro Martinez | ecco cosa ha detto in campo a Kalulu

Durante la partita tra Inter e Juventus, Lautaro Martinez ha rivolto parole dure a Kalulu, dopo uno scontro in campo. Il giocatore argentino ha lasciato intendere di aver ricevuto un commento provocatorio dal difensore francese, che ha acceso ulteriormente la tensione tra le due squadre. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, soprattutto perché è avvenuto in un momento decisivo del match.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il Derby d'Italia non finisce mai di stupire, lasciando strascichi di discussioni anche ben oltre il triplice fischio finale. L'ultimo episodio che sta infiammando il dibattito sportivo riguarda un colloquio confidenziale catturato dalle telecamere tra Lautaro Martínez, il capitano e trascinatore della formazione nerazzurra, e Pierre Kalulu, il duttile difensore francese attualmente in forza alla Juventus. Il caso: "Non è giallo", la verità di Lautaro. Secondo le anticipazioni fornite da DAZN, durante i concitati minuti di Inter-Juventus, si è verificato un momento di grande sportività e schiettezza agonistica.