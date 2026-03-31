La Juventus sta valutando diverse opzioni di mercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione a calciatori che potrebbero rafforzare la rosa. Tra i nomi più discussi ci sono Kalulu, Thuram e Conceiçao, ma il club non ha ancora preso decisioni definitive. La squadra continua a monitorare le possibilità, mentre i risultati sul campo restano determinanti per gli obiettivi futuri.

Gli occhi della Premier League sulla Continassa. Nei prossimi 720' di campionato la Juve si giocherà l'accesso alla prossima Champions League e i milioni della Uefa saranno determinanti, in estate, per dare corpo a quella ricostruzione affidata a Luciano Spalletti per tornare subito competitivi per lo scudetto. In caso contrario, è probabile che l'ad Comolli debba ricorrere al player trading, sacrificando un big per accontentare le richieste del tecnico. Ecco, allora, che le tentazioni provenienti dall'Inghilterra per almeno tre bianconeri potrebbero essere difficili da respingere. Chiaro che il calciatore juventino più desiderato sia Kenan Yildiz, ma il suo futuro a breve termine a Torino è assolutamente blindato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz blindato, ma la Premier non molla la Juve: gli scenari su Kalulu, Thuram e Conceiçao

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