Juve missione Champions | stasera il Bologna per il colpo del +5

Stasera la Juventus affronta il Bologna in una partita che potrebbe permettere alla squadra di allungare sul secondo posto di cinque punti. Dopo un periodo complicato, la formazione ha mostrato segnali di miglioramento e si avvicina alla fase decisiva del campionato con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire la rincorsa.

La Juventus di Luciano Spalletti ha finalmente invertito la rotta, trasformando i fantasmi di febbraio in una cavalcata primaverile che profuma di Champions League. In soli 49 giorni, i bianconeri sono passati dal baratro del -7 (evitato solo dal graffio di Gatti contro la Roma) a un potenziale +5 sul Como e sui giallorossi. Una metamorfosi figlia di una solidità ritrovata alla Continassa: quattro vittorie nelle ultime cinque gare, nove gol fatti e un solo subito, con una difesa che è tornata a essere un fortino. Stasera all’ Allianz Stadium di Torino arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalle fatiche europee contro l’Aston Villa ma pericolosissimo lontano dalle mura amiche, forte di quattro successi esterni consecutivi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, missione Champions: stasera il Bologna per il colpo del +5 Notizie correlate Risultati Serie A 2025/26 LIVE: colpo Bologna sul campo del Torino, stasera Napoli RomaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Leggi anche: Juve, colpo Champions: 1-0 a Udine con Boga che firma il sorpasso al quarto posto Altri aggiornamenti Temi più discussi: SportMediaset: Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions Video; Vedi (la) Roma e poi scappi: l'Atalanta può chiudere la corsa Champions di Milan e Juve; Trovati 19.000 risultati per mediaset pagina 3 di 864; Atalanta, Palladino non molla la Champions: Continuiamo a dare tutto fino alla fine. Juve, la sera della grande occasione. Spalletti vuole l’allungo ChampionsContro Italiano allo Stadium (20.45) la chance di blindare il quarto posto a +5. Yildiz recupera in extremis ... msn.com Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa ChampionsLa squadra di Spalletti sfida i neroverdi di Grosso in Serie A: tutte le scelte, le parole dei bianconeri e le emozioni della partita ... tuttosport.com La Juventus in campo nel segno di Alex Manninger Le parole di Locatelli prima di Juve-Bologna sulla scomparsa del portiere austriaco, in un momento molto emozionante in conferenza stampa “VERRÀ RICORDATO DOMANI E PER SEMPRE” #Juve facebook Domenica da Champions, la Gazzetta: "Juve e Milan, jolly da giocare" x.com