Juve colpo Champions | 1-0 a Udine con Boga che firma il sorpasso al quarto posto

La Juventus ha vinto 1-0 contro l'Udinese con un gol di Boga al 38' del primo tempo, permettendo ai bianconeri di superare i friulani in classifica e salire al quarto posto. La formazione dell'Udinese ha schierato Okoye tra i pali, mentre Ehizibue, Kabasele, Kristensen e Kamara hanno completato la linea difensiva.

Udinese-Juventus 0-1 RETE: 38' pt Boga. UDINESE (4-3-1-2): Okoye 6; Ehizibue 6, Kabasele 6, Kristensen 6, Kamara 5.5 (22' st Arizala 6); Zarraga 5 (31' st Mlacic sv), Karlstrom 6 (31' st Piotrowski sv), Atta 6 (39' st Gueye sv); Ekkelenkamp 5 (22' st Miller 6); Zaniolo 5.5, Davis 6. In panchina: Sava, Padelli, Bayo, Solet, Camara. Allenatore: Runjaic 6. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6.5, Cambiaso 6.5 (45' st David sv); Locatelli 6, Thuram 6 (4' st Koopmeiners 6); Conceicao 6.5 (34' st Miretti sv), McKennie 6.5, Boga 7 (34' st Gatti sv); Yildiz 7.5 (45' st Kostic sv). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Juve, colpo Champions: 1-0 a Udine con Boga che firma il sorpasso al quarto posto Articoli correlati Leggi anche: La Juve vince a Udine e si porta al quarto posto, decide Boga Calendario Juve, dentro alla volata Champions: partite a confronto con le altre pretendenti al quarto postoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Una raccolta di contenuti su Juve colpo Champions 1 0 a Udine con... Temi più discussi: Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-Roma; Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità; Un'incornata iniziale di Lemina piega il Liverpool: 1-0 Galatasaray a Istanbul; Anticipo Serie A, Udinese-Juventus 0-1. Boga trascina la Juve in zona Champions: 0-1, espugnata UdineI bianconeri vincono e ritrovano il quarto posto in attesa di Como e Roma. Annullato il raddoppio di Conceicao ... rainews.it Serie A, Udinese-Juventus 0-1: colpo Champions per SpallettiSi è appena conclusa la partita tra Udinese e Juventus con una vittoria degli ospiti per 1-0. Tre punti molto importanti per Spalletti e i suoi che non mollano il treno Champions e approfittano dello ... msn.com Class recognize class: Boga esalta Yildiz autore dell’assist che gli ha permesso di timbrare il cartellino per la terza volta consecutiva. Il numero 10 della Juve è uno di quei giocatori che vi fanno amare il calcio facebook Forza Juve x.com