La Juventus di Spalletti si trova in una posizione favorevole per ottenere il quarto posto in classifica, grazie anche alla situazione di difficoltà del Como. La squadra ha messo in atto un piano volto a consolidare i suoi punti di forza e mantenere i pilastri fondamentali della rosa. La partita contro il Como si prospetta come un’opportunità importante per rafforzare la propria posizione in vista delle ultime giornate di campionato.

La Juventus di Spalletti si trova in una posizione di vantaggio strategico per la conquista del quarto posto, grazie anche al momento di difficoltà attraversato dal Como. Se i bianconeri riusciranno a superare il Bologna nella sfida odierna, il distacco rispetto ai lariani salirà a cinque punti, facilitando l’obiettivo Champions in vista dello scontro diretto con il Milan a San Siro la prossima settimana. L’architettura del futuro tra rinnovi contrattuali e stabilità tecnica. Oltre alla gestione del calendario, il club piemontese sta lavorando intensamente sulla solidità del gruppo per le stagioni a venire. Il tecnico azzurro ha esteso il proprio legame con la società fino a giugno 2028, un movimento che serve a dare continuità al progetto sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, il piano Spalletti: blindati i pilastri verso la Champions

JUVENTUS-GENOA 2-0: SPALLETTI A UN PUNTO DALLA ZONA CHAMPIONS

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