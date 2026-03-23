Calciomercato Juve: come varierebbe con e senza Champions. Il doppio piano per tornare competitivi nella prossima stagione. Il futuro della Juventus e di Luciano Spalletti viaggia su due binari paralleli, strettamente legati al piazzamento finale in classifica. Il rinnovo fino al 2027 non è in discussione, ma le strategie di mercato cambieranno radicalmente a seconda dell’accesso alla prossima Champions League.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Scenario A: Con la Champions, caccia ai “Top”. Se i bianconeri dovessero recuperare i 3 punti sul Como, Spalletti pretenderebbe un “instant team” per puntare subito allo scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: come varierebbe con e senza Champions. Il doppio piano, Spalletti detta la linea

Articoli correlati

Calciomercato Juve, svelata la strategia per gennaio: la dirigenza si muoverà su questo doppio binario per completare la rosa di Spalletti. Il pianoAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.

Leggi anche: Juventus, Spalletti detta la linea: Miretti resta, difesa in uscita

Tutto quello che riguarda Calciomercato Juve

Calciomercato Juventus: si lavora per 3 colpi a zeroLa strategia della Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata. Non solo acquisti intelligenti, e quindi giovani, ma anche possibilità di investire su calciatori di esperienza sfruttando il ... fantacalcio.it

Pagina 0 | Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zeroBianconeri attivissimi sui vari profili in scadenza: rispondono tutti all’identikit tracciato da Spalletti e potrebbero rendere la squadra subito competitiva per lo Scudetto ... tuttosport.com