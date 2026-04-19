La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna con alcune novità in attacco, puntando su Boga e Conceiçao per stimolare le offensive e cercare una vittoria utile per la corsa europea. Con Yildiz infortunato, l’allenatore ha deciso di affidarsi agli esterni, concentrandosi su azioni di dribbling e inserimenti per sorprendere la difesa avversaria. La partita si preannuncia decisa anche dalla strategia di gioco e dalla capacità dei singoli di mettere in difficoltà gli avversari.

Succede che ti svegli la domenica mattina e ancora non sai davvero quel che sarà della domenica sera, perché in queste settimane alla Juventus va così. Luciano Spalletti però tira dritto e lucida la coppia composta da Jérémie Boga e Francisco Conceiçao, prende atto degli acciacchi di Kenan Yildiz e Khephren Thuram e si prepara a disegnare una Signora che questa sera all’Allianz Stadium sia nelle migliori condizioni per mettere sotto il Bologna, batterlo e mettere cinque preziosissimi punti tra sé e le inseguitrici nella volata per la prossima edizione della Champions League. Le posizioni in campo possono variare fino all’ultimo secondo come ormai i tifosi bianconeri hanno imparato, ma quello che certamente non cambierà è che la sua Juventus punterà sulla propulsione delle ali per spiccare un volo che atterri nell’Europa che conta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, contro il Bologna spazio alla fantasia: Boga e Conceiçao per lo scatto europeo

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