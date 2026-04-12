Juve operaia Euro scatto Boga-gol piega l’Atalanta Spalletti supera il Como

La Juventus si è aggiudicata una vittoria importante a Bergamo, grazie a un assist di Holm e a un tocco decisivo di Boga, che ha regalato ai bianconeri tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. L'Atalanta, invece, ha subito il gol decisivo dopo aver tentato di reagire, mentre Spalletti ha portato il suo team oltre il Como in classifica. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0.

La legge dell’ex. L’assist di Holm e il tocco velenoso di Boga regalano alla Juventus un successo a Bergamo pesantissimo nella corsa Champions. Spalletti festeggia nel migliore dei modi il fresco rinnovo contrattuale fino al 2028 con un colpaccio esterno che permette alla Signora di salire a 60 punti, al quarto posto solitario almeno fino a stasera con due lunghezze sul Como, di tenere a tre punti la Roma e di staccare con un abisso di sette punti una Dea, ferma a 53, che probabilmente ha dato l’addio definitivo alla corsa per il quarto posto. Bianconeri protagonisti di una partita a due volti, in sofferenza nel primo tempo, in controllo nella ripresa con un atteggiamento tattico più aperto e verticale dopo la rete di Boga arrivata dopo appena tre minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve operaia, Euro scatto. Boga-gol piega l’Atalanta. Spalletti supera il Como La Juve batte l’Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di BogaLa Juventus vince 1-0 in casa dell'Atalanta uno scontro diretto per la Champions League e si prende, momentaneamente, il 4° posto: alla New Balance... Juve, progetto Spalletti al 2028: Boga è il jolly per l’AtalantaLa Juventus di Spalletti pianifica il domani tra conferme societarie e scelte tattiche decisive, mentre si prepara alla sfida cruciale contro...